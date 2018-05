Katy Perry et Orlando Bloom se blotissent l'un contre l'autre pour un selfie au Colisée de Rome

"On avait un lien vraiment incroyable. Et c'est difficile. Elle est en tournée, je fais une pièce, tout évolue", a-t-il dit. "J'ai beaucoup de respect pour elle, et beaucoup de sentiments profonds. Donc on verra."

Bloom n'a pas commenté sur le statut actuel de leur relation, disant au Times le 28 avril : "C'est très bizarre. Elle est un être humain remarquable, en fait. C'est tellement surprenant, car je ne suis pas de sa génération. Je suis un peu plus âgé qu'elle, alors je connaissais mal son travail artistique quand on s'est rencontrés. Je n'aurais jamais imaginé qu'il se passe quelque chose. Et vous savez, parfois, on est pris par surprise. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Et puis on reprend ses esprits et il y a plein de choses qui se passe entre-temps, pas vrai ?"

