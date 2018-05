Lea Michele est fiancée à Zandy Reich

Contrairement aux acteurs que Michele a fréquentés par le passé, Reich est un homme d'affaires qui a passé des années à travailler dans la finance et la mode, y compris son poste récent chez All Year Round. Il a étudié dans une université prestigieuse, diplômé d'économie de l'université de Pennsylvanie, et il est allé à la Wharton School of Business de UPenn.

A post shared by Lea Michele (@leamichele) on Apr 28, 2018 at 1:06pm PDT

Une source a dit à E! News que Zandy avait fait sa demande à sa dulcinée avec une bague en diamant carré de 4 carats, qu'il a conçu personnellement avec Leor Yerushalmi et The Jewelers of Las Vegas.

