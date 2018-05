Gwyneth Paltrow "broyait du noir" pendant sa dépression post-partum

"Heureusement, [mon cas] était assez faible, si bien que je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisée, mais c'est très débilitant, et il y a beaucoup de honte autour de ce problème et ça ne devrait pas être le cas", avait-elle déclaré à l'émission ET en 2015. "C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui frappe beaucoup de femmes après un accouchement, et pour moi, ça a été au bout du compte une merveilleuse occasion d'explorer des questions sous-jacentes que la dépression avait fait ressortir."

"Le plus dur a été de reconnaître le problème", a-t-elle poursuivi. "Je pensais que la dépression post-partum impliquait qu'on sanglote tous les jours et qu'on soit incapable de s'occuper d'un enfant. Mais il y a différents degrés et stades, c'est pourquoi je pense qu'il est très important que les femmes en parlent. Ce fut une période éprouvante. Je me sentais nulle."

"Après quatre mois, Chris est venu vers moi en me disant : « Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas »", a-t-elle expliqué à Good Housekeeping. "Je n'arrêtais pas de dire : « Non, non, je vais bien. » Mais Chris a identifié ce que c'était, et ça a fait éclater la bulle."

Ce n'est pas la première fois que l'actrice parle ouvertement de sa dépression post-partum. Elle avait déjà écrit un article sur le sujet sur son site Goop en 2010. Elle y parlait de sa dépression de cinq mois et l'avait décrite comme "l'un des chapitres débilitants les plus sombres, et les plus douloureux de ma vie".

