Décodage du prénom du prince Louis : les liens familiaux qui se cachent derrière ce choix

Arthur et Charles ont aussi une grande signification. Le grand-père du bébé porte aussi ces deux prénoms. En effet, son nom complet est Charles Philip Arthur George. Une fois de plus, William porte aussi Arthur dans son nom. De plus, Charles apparaît dans le nom de l'oncle du bébé, le Prince Harry , dont le nom complet est Henry Charles Albert David. Cela pourrait aussi faire référence au roi Charles I et au roi Charles II .

Bien entendu, plusieurs membres de la famille royale britannique ont eu Louis en deuxième, troisième ou quatrième prénom, comme le père du bébé, William (dont le nom entier est William Arthur Philip Louis) et son grand frère, le Prince George (dont le nom complet est George Alexander Louis). On le retrouve aussi dans le prénom du plus jeune fils de la reine Elizabeth , le prince Edward (aussi connu comme Edward Antony Richard Louis).

