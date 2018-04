Kanye West partage les textos de John Legend sur Twitter

Instead of doing what you feel you just do what other people think you should do

Teigen a plus tard retweeté la conversation de textos de son mari avec West, en plaisantant auprès de ses fans. "C'est la pub la plus élaborée et complexe pour un téléphone google que j'aie vue." Elle a aussi taquiné Kardashian en demandant : "@KimKardashian on dîne toujours ensemble vendredi ou pas lol."

Le rappeur a fini par tweeter sur des sujets n'impliquant pas directement Legend. "Un ami a dit qu'il avait texté tous ses amis ce matin pour leur dire « Je t'aime ». Le concept d'aimer les gens est considéré comme une tare. Essayez de dire aux gens que vous les aimez, ce sera très bizarre au début. On est très doués pour se haïr", a dit West à ses 27,9 millions d'abonnés. "On doit devenir plus doués pour s'aimer."

"Je suis reconnaissant de ce dialogue avec John Legend, car je suis très empathique. Je suis toujours le gamin du téléthon. Quand les gens pensent à MAGA [Make America Great Again], ils ne pensent pas à l'empathie", a dit le musicien sur Twitter. "C'est la première année. On ne peut pas ajouter de l'empathie à MAGA par la haine. On ne peut ajouter de l'empathie que par l'amour, le temps, et en écoutant chaque camp." Au cas où les gens pensent qu'ils étaient en mauvais termes, il a dit : "Le nouveau single de John Legend est sorti."

Même s'ils sont en désaccord, cela n'a pas dérangé Legend que West rende ses textos publics. D'ailleurs, West a vite partagé sa réponse avec ses abonnés. "Pense librement. Pense avec empathie et contexte aussi. Tes mots et actes ont des conséquences. Affectueusement," a écrit Legend. "Et puisque tu postes mes textos, j'ajouterai que j'ai un nouveau single qui vient de sortir haha." West a répondu : "Haha. Je t'adore, John."

La femme de Legend, Chrissy Teigen, a vite commenté les actes de West. "Tout le monde me demande de commenter des trucs. Commenter l'attitude psychotique de Tami Lasagna, et je refuse de lui faire ce plaisir, dire quelque chose sur RHOA, parler sur Kanye. Quand il s'agit de gens que nous connaissons, nous NOUS exprimons. Auprès d'EUX. Pas sur Twitter", a-t-elle écrit. "Et parfois, ça arrive quand même sur Twitter."

Legend a contacté West en privé jeudi matin. "Hé, c'est JL. J'espère que tu envisageras de ne plus soutenir Trump. Tu es bien trop puissant et influent pour soutenir qui il est et ce qu'il représente. Comme tu le sais, ce que tu dis compte beaucoup pour tes fans. Ils te sont loyaux et respectent ton avis. Tant de gens qui t'adorent se sentent trahis en ce moment, car ils savent le mal que les politiques de Trump causent, surtout aux gens de couleur", a-t-il dit au musicien. "Que cela ne fasse pas partie de ton héritage. Tu es le plus grand artiste de notre génération." En réponse, West, loin de s'excuser, a dit : "Je t'adore, John, et je te remercie de tes idées. Le fait que tu parles de mes fans et de mon héritage est une tactique basée sur la peur pour manipuler ma libre pensée."

