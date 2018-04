La famille d'Avicii laisse entendre qu'il se serait suicidé

"Nous voudrions vous remercier du soutien et des condoléances pour notre fils et frère. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont aimé la musique de Tim et ont des souvenirs précieux de ses chansons", disait ce communiqué. "Merci pour toutes les initiatives pour rendre hommage à Tim, avec des rassemblements publics, des cloches d'église jouant sa musique, des hommages à Coachella et des moments de silence de par le monde."

Le communiqué se termine par ces mots : "Tim, on t'aimera toujours et tu nous manqueras, tristement. La personne que tu étais et ta musique te garderont en vie dans nos mémoires. On t'aime, ta famille."

"Il avait beaucoup de mal avec les notions d'importance, de vie et de bonheur. Il n'en pouvait plus. Il voulait trouver la paix", continue le communiqué. "Tim n'était pas fait pour cette grosse machine dans laquelle il s'est retrouvé. C'était un garçon sensible qui aimait ses fans mais qui fuyait la célébrité."

"Notre cher Tim était un chercheur, une âme artistique fragile qui cherchait des réponses aux questions existentielles, un perfectionniste surdoué qui voyageait et travaillait à une cadence qui créait un stress énorme", explique le communiqué émis par la famille. "Quand il arrêtait les tournées, il essayait de trouver un équilibre dans sa vie pour être heureux et se consacrer à ce qu'il aimait le plus : la musique."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕