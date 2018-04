George R.R. Martin annonce que The Winds of Winter ne sortira pas en 2018

"Comme la plupart d'entre vous le savent, HBO est en train de développer différents préquels à GAME OF THRONES", a écrit George R.R. Martin. "Je sais qu'on va me demander si ces séries vont être inspirées de FIRE & BLOOD. C'est une question logique. La seule réponse que je peux faire est... eh bien, on n'est pas encore sûrs, et de toute façon, je n'ai pas le droit de le dire. Alors, mettons ça de côté."

George a aussi abordé le futur de la franchise Game of Thrones. En juin dernier, on apprenait que HBO avait l'intention de développer un préquel à la série et avait cinq concepts possibles .

"Ce premier volume couvre tous les rois Targaryen d'Aegon Ier (le Conquérant) jusqu'à la régence d'Aegon III (le fléau des Dragons), en passant par leurs épouses, guerres, frères et sœurs, enfants, amis, rivaux, lois, voyages, et autres sujets en tous genre", a écrit George, avant d'ajouter : "Oh, et il y a aussi des dragons. Beaucoup de dragons. Il va sans dire que l'histoire ne s'arrête pas aux régences d'Aegon III. Il y a beaucoup plus d'histoire à venir, et l'archimestre Gyldayn en parlera également dans le volume 2 de FIRE & BLOOD. Mais ce sera dans quelques années. Alors, ne soyez pas impatients."

Il a ainsi écrit : "Vous pourrez cependant retourner à Westeros cette année. Je peux vous annoncer avec fierté que l'archimestre Gyldayn a au moins complété et livré la première moitié de l'histoire monumentale des rois Targaryen de Westeros, FIRE & BLOOD, et que Bantam Spectra et HarperCollins Voyager sortiront l'édition reliée le 20 novembre."

FIRE & BLOOD, the history of the Targaryens, will be releasing in hardcover on November 20! Read more about it in my blog post: https://t.co/Y6kdsfEds9 #FireandBlood pic.twitter.com/URFJRzGA9r

"Non, l'hiver ne viendra pas... du moins en 2018. Vous allez devoir attendre pour THE WINDS OF WINTER."

George R.R. Martin , le créateur de Game of Thrones, vient de déclarer sur son site que The Winds of Winter, son sixième roman très attendu de la série A Song of Ice and Fire qui a inspiré la série télévisée culte, ne sortira pas cette année :

