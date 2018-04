Khloé Kardashian "n'a pas encore perdu tout espoir" avec Tristan Thompson

Dès que True pourra voyager, Khloé retournera en Californie. "Khloé se concentre sur sa relation avec son bébé, mais sa famille lui manque aussi. Elle comprend très bien que tout le monde ait sa vie et soit très occupé, mais elle commence à se sentir seule et souhaite rentrer chez elle à L.A.", précise notre source. "Khloé a déjà tout préparé pour True à L.A. ; il ne lui reste plus qu'à décider quand déménager." Sa mère, Kris Jenner , "compte les jours avant son retour. Toute la famille s'envoie des SMS groupés et s'enthousiasme à chaque fois que Khloé envoie une photo de True".

Autant que possible, Khloé "ne se concentre pas" sur les accusations de tromperie et "essaie d'aller de l'avant", explique notre source. Cependant, Khloé est "anéantie", comme on pourrait s'y attendre.

Tristan ne séjourne pas à la maison, précise la source, mais il s'y rend souvent : "Khloé apprécie le fait qu'ils prennent leur distance pour le moment, mais elle s'inquiète pour leur avenir. Elle n'a pas décidé." Ça ne l'aide pas que "tous ses proches pensent qu'elle devrait se séparer de Tristan et qu'elle peut faire ça seule", ajoute notre source. Mais au final, sa famille et ses amis savent que "c'est sa vie" et que "Khloé a besoin de faire ce qu'il faut pour leur bébé".

Deux semaines après avoir donné naissance à sa fille dans l'Ohio, une source raconte à E! News en exclusivité que la star de L'incroyable famille Kardashian n'a pas encore décidé quoi faire avec Tristan Thompson . Quelques jours avant que Khloé ne commence à accoucher, des photos et des vidéos montraient apparemment le joueur de NBA en train de la tromper avec plusieurs femmes, pendant des mois. La famille de Khloé serait " furieuse " contre lui, mais la jeune femme se demande si elle peut sauver leur couple, et pas seulement pour le bien de leur fille, True . "Elle était sur le point de partir, mais elle a bon espoir que les choses puissent s'arranger entre Tristan et elle", ajoute notre source. "Elle n'a pas encore perdu tout espoir avec lui, même si elle ne se concentre pas actuellement sur leur relation. Quand ils se voient, tout tourne autour du bébé et du fait de l'élever à deux. Khloé est retombée amoureuse de lui, en le voyant être un père pour True, mais [elle sait également] qu'elle doit prendre du recul et prendre la bonne décision."

