Alden Ehrenreich évoque la réalité et les rumeurs autour de Solo: A Star Wars Story

Mais quid des rumeurs selon lesquelles l'équipe de tournage aurait applaudi en apprenant que Ron Howard était engagé ? "C'est des conneries", rétorque Alden. "Pour qu'une équipe fasse ça, il aurait fallu qu'elle déteste [Phil Lord et Chris Miller], ce qui n'était pas du tout le cas." Et l'acteur ajoute que Ron Howard a boosté le moral des troupes et a déclenché "l'enthousiasme de tout le monde" à propos de "ce qu'on avait déjà filmé parce qu'il estimait qu'une grande partie était très bien". Sa vision de réalisateur a également donné de la clarté à l'équipe. Alden ajoute : "Il a su se dépêtrer d'une situation difficile et dès le premier ou deuxième jour, tout le monde est reparti du bon pied et a retrouvé l'enthousiasme par rapport au film."

"Alden est resté l'homme à battre dès le premier jour", explique Chris Miller à propos des centaines de prétendants au rôle d'Han. "On l'a fait venir plusieurs fois, on l'a poussé, on a testé sa palette d'acteur, et il était toujours partant et apportait à chaque fois quelque chose de différent, avec un grand sens de l'humour."

La star insiste pour dire qu'elle n'a appris le départ des deux réalisateurs qu'une fois la décision prise. "Sur un plan personnel, c'était émouvant pour eux d'avoir essayé de mettre en place ce qu'on avait commencé ensemble. Parce que j'avais passé beaucoup de temps avec eux, et on avait de très bons rapports, ce sont eux qui m'ont choisi pour le rôle. Mais je crois qu'au moment fatidique, ils étaient plus ou moins d'accord avec [la décision]", se souvient Alden. "Du genre : « Voilà ce qui se passe. » Ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit, mais c'est l'impression que j'ai eue."

Phil Lord et Chris Miller auraient abandonné le projet à cause de " différences créatives ", d'après Lucasfilm, et aucun des deux ne s'est beaucoup exprimé par rapport à ce départ au dernier moment. Si l'on en croit Alden Ehrenreich, leur méthode peu orthodoxe "était en train de produire un film très différent de ce que les autres factions souhaitaient". Dès le premier test écran, explique-t-il : "On a beaucoup joué avec." L'acteur précise qu'il savait ce qu'il faisait, "mais pour ce qui est de savoir ce que ça allait donner, en tant qu'acteur on est complètement dans le noir. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, comment ça va être monté, donc c'est impossible de connaître les différences [d'opinion] sans avoir rien vu ou ce qui est à l'origine de ces différences".

