Melania Trump se fait remarquer avec son immense chapeau et son manque d'enthousiasme pour tenir la main de son mari

En mai 2017, Melania avait fait les gros titres quand son mari et elle s'étaient rendus à Tel Aviv. Au moment de débarquer d'Air Force One, Melania, qui était cette fois aussi tout en blanc, avait semblé repousser la main de son mari qui voulait serrer la sienne. Le geste brusque avait fait le buzz, après avoir été noté par Haaretz.com et avoir fait le tour du monde, et semblant confirmer les rumeurs de difficultés conjugales entre le président et la première dame.

Well this is embarassing https://t.co/XaPL1AbCm5 pic.twitter.com/mumhuQHDFz

Hey, psst: hold my hand. Hey, Melania, will you... Just for the cameras, FFS. I'll send you to Mar-a-Lago for a spa week. Don't worry, the taxpayers will pay for it. No? Could you just...hold...my... Finally, thank you. pic.twitter.com/ecWSWIwefC #TuesdayThoughts h/t @BetsyBits

