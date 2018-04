Antonio Banderas, star de Genius: Picasso, sur l'importance de dire la vérité sur l'artiste emblématique

"Je ne voulais pas faire faux bond au personnage, mais aussi à la vérité", a-t-il dit. "Rien ne m'empêchera d'être un amoureux de Picasso et de son art, et de tout ce qu'il a fait en tant qu'artiste, mais il y a certains aspects de l'être humain qui sont plus sombres, donc on doit dire la vérité."

"Il est important quand on fait un film biographique d'avoir cette sécurité, cette certitude que ce qu'on fait est bel et bien fondé sur les faits, car on parle d'une vie humaine [rires] qui a affecté des millions de gens", a-t-il dit.

Banderas a dit : "La responsabilité représente un fardeau sur mes épaules." Le nominé aux Emmy Awards et aux Golden Globes a dit qu'il avait fui ce rôle depuis des années jusqu'à ce que quelqu'un avec l'expertise du producteur délégué Ron Howard et une plateforme comme National Geographic Channel avec de la "crédibilité" et du "prestige" arrivent sur la scène.

