Allison Mack doit être libérée contre une caution de 5 millions de dollars pour ses inculpations de trafic sexuel

Le site de Nxivm avait la déclaration suivante en réaction aux allégations contre Raniere. "Nous travaillons actuellement avec les autorités pour démontrer son innocence et sa moralité. Nous croyons fortement que le système judiciaire parviendra à mettre la vérité en lumière. Nous sommes attristés par les rapports des médias et leur mépris apparent pour «innocent jusqu'à prouvé coupable», pourtant, nous continuerons d'honorer les mêmes principes sur lesquels notre société est fondée. C'est durant les périodes de grande adversité que l'intégrité, l'humanité et la compassion sont les plus difficiles, et pourtant les plus importantes."

@kelly_clarkson I heard through the grapevine that you're a fan of Smallville. I'm a fan of yours as well! I'd love to chat sometime.

.@EmWatson well to your vision and what you want to see in the world. I think we could work together. Let me know if you're willing to chat

Selon un communiqué de presse émis par le département de la Justice américaine, les plaintes affirmaient que Raniere avait établi une série de programmes de développement personnel par le biais de Nxivm. Le communiqué affirmait que Nxivm "comprend des éléments d'un système pyramidal" et que son programme coûte "des milliers de dollars" aux participantes (ou Nxians) pour s'inscrire. Le communiqué disait aussi que les participantes étaient "encouragées à payer des cours en plus et à recruter d'autres personnes pour suivre des cours, afin de monter en grade chez Nxivm". Selon le document, Mack aurait co-créé un programme de Nxivm appelé The Source, qui se concentrait sur le recrutement d'acteurs.

"Comme c'est affirmé dans la mise en examen, Allison Mack a recruté des femmes pour rejoindre ce qui se présentait comme un groupe de soutien pour femmes qui était en fait créé et mené par Keith Raniere", a dit le procureur général Richard Donoghue dans une déclaration. "Les victimes ont ensuite été exploitées, sexuellement et pour leur travail, au profit des accusés. Ce bureau et nos partenaires des forces de l'ordre sont déterminés à poursuivre les prédateurs qui victimisent d'autres pour le trafic sexuel ou les travaux forcés."

L'audience arrive quelques jours après que la star de Smallville a passé un accord avec la cour du district Est de New York. Selon la demande obtenue par E! News, Mack et l'accusation ont demandé à ce que les jours entre le 20 avril et le 3 mai soient exclus du créneau au cours duquel son procès doit commencer, car "ils sont en cours de négociations d'accord à l'amiable, et ils pensent qu'elles résulteront probablement en la résolution du dossier sans procès". Le document affirmait que les concernés "avaient besoin" de cette exclusion de temps pour concentrer leurs efforts sur un accord à l'amiable sans risquer de manquer de temps pour se préparer efficacement au procès.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕