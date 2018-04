Sarah Jessica Parker à propos de Kim Cattrall : "Il n'y a pas de crêpage de chignon"

Il est trop tôt pour dire si l'équipe ira de l'avant sans Cattrall, puisque Parker n'en a pas parlé avec l'auteur-réalisateur Patrick Michael King . "Qu'on choisisse de reprendre ça plus tard, ou qu'on réimagine cette histoire - c'est quelque chose dont Michael et moi n'avons pas encore parlé", a-t-elle dit à Vulture . "Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais on n'en a pas parlé pour l'instant."

Espérant mettre les mélodrames avec Cattrall derrière elle une fois pour toutes, Parker a réitéré : "Il n'y a pas de crêpage de chignon. Il n'y en a jamais eu. Je n'ai jamais eu de querelle publique avec quiconque de ma vie, et n'en aurai jamais. J'ai passé beaucoup de temps avec toutes les femmes sur le plateau. Les gens doivent se souvenir qu'il n'y avait pas deux femmes qui se querellaient sur le tournage, car ce n'est pas arrivé." De plus, elle a dit : "Nous sommes très fières de ce qu'on a pu faire, et je ne veux pas partager des pensées publiquement, et Kim a le droit de le faire, et c'est ainsi, mais on a passé 10-12 ans de nos vies à faire quelque chose que j'ai adoré, et c'était un privilège d'en faire partie, et je ne veux pas que ça s'éclipse, ou changer l'expérience pour le public qui a été si bon envers nous pendant si longtemps."

Contrairement aux reportages publiés, Parker dit qu'elle s'est toujours bien entendue avec Cattrall hors caméra. "Il y avait quatre femmes sur le plateau, et j'ai passé autant de temps avec les quatre, donc ce n'était pas un plateau où deux femmes ne s'entendaient pas. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour le travail de Kim, et j'ai toujours apprécié ses contributions", a-t-elle dit. "Si elle choisit de ne pas faire un troisième film, je ne peux pas faire grand-chose pour la faire changer d'avis, et nous devons le respecter. C'est la seule chose que j'aie jamais dite à ce sujet." En parlant au nom de Kristin Davis et Cynthia Nixon , elle a ajouté : "Toutes les trois, on a partagé notre déception sur le fait de ne pas faire ce film, pas juste pour nous, mais pour l'équipe, et les gens qui ont toujours dit qu'ils voudraient le voir. Mais on vit dans un pays libre, où les gens font leur choix, et parfois, la réponse est non", a-t-elle dit. "La seule façon de réagir, c'est de le respecter."

