La famille d'Avicii brise son silence à propos de la mort choquante du DJ

En 2016, l'artiste avait arrêté les tournées en partie à cause de ses problèmes de santé suite à l'abus d'alcool. Il avait dit à Billboard à l'époque : "Je me sens heureux. Je me sens libre. J'ai récupéré ma vie privée, et je me concentre sur moi pour la première fois depuis longtemps."

Avicii, dont les hits comme "Levels", "Wake Me Up" et "Hey Brother" ont dominé les hit-parades, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Moscat, en Oman, vendredi dernier. La cause de son décès n'a pas été révélée, mais de nombreuses sources disent que les autorités d'Oman avaient établi qu'il n'y avait "aucun soupçon de mort criminelle". Le corps de l'artiste d'EDM doit être rapatrié en Suède cette semaine, comme E! News l'a confirmé.

"Nous voudrions vous remercier du soutien et des condoléances pour notre fils et frère. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont aimé la musique de Tim, et ont des souvenirs précieux de ses chansons", disait-elle. "Merci pour toutes les initiatives pour rendre hommage à Tim, avec des rassemblements publics, des cloches d'église jouant sa musique, des hommages à Coachella et des moments de silence de par le monde."

