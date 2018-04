Elisabeth Moss évoque la 2e saison de The Handmaid's Tale : la servante écarlate

La saison deux de The Handmaid's Tale : la servante écarlate commence mercredi 25 avril, et reprend là où la première saison s'était terminée. June/Offred est enceinte, et la servante écarlate vient d'organiser une mini-révolution contre Gilead quand elles ont défié la tante Lydia ( Ann Dowd ) et refusé de lapider à mort Jeanine ( Madeline Brewer ).

"C'est comme ça que je lâche prise de tout. C'est sympa de pouvoir me détendre et de penser à des gens qui ont de plus gros problèmes que Gilead", a dit Moss en riant.

"J'ai trois heures entre l'heure où je finis de filmer et l'heure où je me couche... Je dois enlever mon costume, prendre mon cocktail, rentrer chez moi, manger toute seule, et regarder une série, puis je dois me coucher... Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je dois dormir, car je dois me lever tôt le lendemain matin pour aller travailler", a dit Moss.

