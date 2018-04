Allison Mack, de Smallville, arrêtée et inculpée de trafic sexuel

Le site du NXIVM a la déclaration suivante en réponse aux allégations contre Raniere. "Nous travaillons actuellement avec les autorités pour démontrer son innocence et sa moralité. Nous croyons fermement que le système judiciaire parviendra à mettre la vérité à jour. Nous sommes attristés par les rapports répandus par les médias et leur mépris apparent pour «innocent jusqu'à prouvé coupable», pourtant, nous continuerons d'honorer les mêmes principes sur lesquels notre société est fondée. C'est durant les périodes de grande adversité que l'intégrité, l'humanité et la compassion sont les plus dures, et pourtant, les plus importantes."

Mack a été accusée de recruter des esclaves en leur disant qu'elles rejoignaient une organisation de femmes qui les valoriserait. Elle exigeait de ses esclaves qu'elles aient des rapports sexuels avec Raniere en échange d'argent et autres avantages. Si les esclaves ne participaient pas, des informations préjudiciables sur elles et leurs proches étaient diffusées. Selon les documents du tribunal, le comportement présumé de Mack aurait eu lieu entre février 2016 et février 2017.

"Comme la mise en examen le déclare, Allison Mack a recruté des femmes pour rejoindre ce qui était présenté comme un groupe de soutien féminin qui était en fait créé et mené par Keith Raniere", a dit le procureur général Richard Donoghue dans une déclaration. "Les victimes ont ensuite été exploitées, sexuellement et pour leur travail, au profit des accusés. Ce bureau et nos partenaires des forces de l'ordre sont déterminés à poursuivre les prédateurs qui victimisent les autres par le biqis du trafic sexuel et des travaux forcés."

