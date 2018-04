Sebastian Stan vient-il de révéler trois caméos secrets dans Avengers: Infinity War ?

Downey, qui joue Iron Man depuis 2008, est particulièrement content de faire monter les enjeux. "On va sortir le grand jeu, et arrêter d'explorer les conventions, mais faire des trucs où on se dit : «Oh, si on fait ça, c'est très définitif.» Super, soyons définitifs pour changer ! On est comme une famille désormais. Dix ans plus tard, on passe du temps ensemble, on déjeune, et on se demande quand le scénario va arriver", a-t-il dit. "Lequel d'entre nous va y passer et quand ?"

Au Ace Comic-Con en janvier, Anthony Mackie avait estimé qu'il y avait environ 40 personnages dans une scène. "Il y a eu un jour sur le plateau où on faisait une scène qui est dans la bande-annonce, où on court tous à la bataille. On est tous sur le plateau, 40 super-héros. Je regarde à droite, je vois Tom Holland et Dave Bautista ", a-t-il dit. "Je les vois au coin, et Tom est de la taille de la jambe de Dave. Je ne sais pas de quoi ils parlent, mais Bautista saute, fait un mouvement de kickboxing, et je me suis dit : «Yo, tu vas le tuer !»" Après les évènements de Captain America: Civil War de 2016 : "Tout le monde essaye de retrouver sa place. Tout le monde essaye de savoir où il en est, et comment il sera accepté ou considéré, non seulement par le reste du monde, mais par les autres héros, depuis qu'on a été séparés."

En juin, Scarlett Johansson a dit à Stephen Colbert dans The Late Show qu'il y avait plus de 60 personnages dans le film, et une scène avec environ la moitié de ce chiffre. "On est si nombreux", a dit l'actrice. "Je ne sais même plus qui est un personnage de Marvel et qui est un membre de l'équipe, franchement."

Dans une interview avec The Independent , Stan a mentionné trois acteurs dont les personnages n'avaient pas encore été liés au film. "Il y a une scène où je crois que tout le monde était présent. Je ne peux pas trop parler de la scène, mais je sais qu'il a fallu trois mois pour prévoir la scène et pour que tout le monde soit là", a-t-il dit. "On regardait autour de soi et on voyait tout le monde, de Samuel L. Jackson à Michael Douglas en passant par Michelle Pfeiffer . Tout le monde était là. J'étais dans un coin, je regardais. Je voulais voir comment chacun interagirait avec les autres. C'était surréaliste."

