Eminem fête ses 10 ans de sobriété

"Ce que la sobriété m'a surtout appris, c'est ma façon de penser... et pourquoi elle est si différente", a dit Eminem à GQ en 2011. "J'ai réalisé que ma façon d'être aide avec ma musique. Des pensées sporadiques me passent par la tête et je dois aller les écrire, et tout à coup, j'ai écrit toute une chanson en une heure. Mais parfois, ça craint, et j'aimerais fonctionner comme quelqu'un de normal, et pouvoir prendre un put*** de verre."

A post shared by Marshall Mathers (@eminem) on Apr 21, 2018 at 5:09pm PDT

