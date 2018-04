Kate Middleton et le prince William nous présentent leur 3e bébé : découvrez les 1res photos de leur fils

L'aile Lindo offre des services 24 heures sur 24 à ses patients. "Nos soins de renommée mondiale, associés à un service personnalisé, vous détendront et vous rassureront pour vous faire vivre l'une des expériences les plus émouvantes et passionnantes de la vie", déclare l'hôpital dans sa brochure. Elle offre aussi "des suites privées, fournissant un environnement moderne, douillet où commencer votre nouvelle vie de famille agrandie. Des chambres et suites de luxe sont aussi disponibles pour les patients qui veulent profiter d'un espace plus grand". Mais avant tout, cette aille offre une crèche sécurisée et surveillée, pour que les mamans puissent "se reposer en sachant que l'on prend grand soin de leur bébé". Une chambre standard à l'aile Lindo coûte près de 5 900 £, plus 1 175 £ pour chaque nuit sur place.

Quand William a quitté l'hôpital, porte-bébé à la main, il a révélé aux journalistes que Kate et lui étaient "ravis" et "très contents" du nouveau membre de la famille. Mais c'est aussi "trois fois plus de raisons de s'inquiéter", a-t-il lancé, montrant trois doigts de la main. "On ne vous a pas fait attendre trop longtemps, cette fois !"

Les deux aînés ne sont pas restés pour la photo, malheureusement. Sur Twitter, un porte-parole du palais a déclaré : "Son Altesse royale la duchesse de Cambridge quittera l'hôpital St. Mary ce soir. Le duc et la duchesse de Cambridge et leur fils rentreront au Palais de Kensington. Le prince George et la princesse Charlotte sont maintenant retournés au Palais de Kensington. Leurs Altesse royales aimeraient remercier le personnel de l'hôpital pour les soins et les traitements qu'ils ont reçus. Ils aimeraient aussi remercier tout le monde pour tous leurs vœux."

Avant que le prince soit formellement présenté, William a quitté l'hôpital pour aller chercher ses aînés. En montant dans la voiture, il a rassuré les médias qu'il revenait "dans une a minute". Et, en effet, il est revenu avec le Prince George et la princesse Charlotte , qui a souri et fait des signes aux photographes. George portait son uniforme de l'école, tandis que Charlotte portait une robe bleue.

