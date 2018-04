Verne Troyer mort à 49 ans

Le communiqué explique : "Il inspirait les gens dans le monde entier par son énergie, sa détermination et son attitude. Sur les tournages de films, séries télé, publicités, aux expos, aux représentations, et même dans ses vidéos sur sa page YouTube, il était là pour montrer à tout le monde ce dont il était capable. Bien qu'il était petit de taille et que ses parents se demandaient s'il serait capable d'ouvrir une porte tout seul, il a réussi à ouvrir plus de portes pour lui-même et d'autres personnes qu'on ne l'aurait imaginé. Il a touché plus de cœurs qu'il ne le saura jamais."

Le message est aussi revenu sur les problèmes de la star de Surreal Life avec la dépression et l'alcoolisme.

"Verne était aussi un battant pour ce qui est de ses propres batailles. Au fil des années, il a combattu et gagné, combattu et gagné, combattu et gagné encore, mais malheureusement, cette fois, c'était trop pour lui", explique le communiqué.

Et d'ajouter : "Au cours de cette dernière épreuve, il a été baptisé, entouré de sa famille. Sa famille aimerait profiter d'un instant pour faire son deuil en privé. La dépression et le suicide sont des problèmes très sérieux. On ne sait jamais les problèmes dont les gens souffrent au fond d'eux. Soyez gentil les uns envers les autres. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Au lieu d'envoyer des fleurs, n'hésitez pas de faire un don au nom de Verne à ses deux œuvres de charité préférées : The Starkey Hearing Foundation et Best Buddies."