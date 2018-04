Kate Middleton accouche de son troisième bébé avec le prince William : c'est un garçon !

"Je souhaite sincèrement que le Commonwealth continue d'offrir stabilité et continuité pour les générations futures et décide qu'un jour, le prince de Galles poursuive cet important travail démarré par mon père en 1949", a-elle déclaré lors de cette réunion. "En continuant à chérir et revigorer nos associations et activités, je crois que nous arriverons à un monde plus sûr, plus prospère et plus durable pour ceux qui nous succéderont."

La reine Elizabeth est la monarque qui a régné le plus longtemps de toute l'histoire britannique. Elle règne sur le Royaume-Uni depuis plus de 66 ans. Il y a quelques jours, on nous annonçait que le prince Charles allait succéder à sa mère à la tête du Commonwealth, après avoir obtenu son soutien.

Les Dr Alan Farthing et Guy Thorpe-Beeston ont participé aux trois accouchements de Kate. Farthing est le chirurgien-gynécologue et obstétricien de la reine Elizabeth II et Thorpe-Beeston se spécialise dans les grossesses à hauts risques.

The notice will be on display for approximately 24 hours. When it is taken down, it is sent to the Privy Council Office so that the details of may be recorded in the Privy Council records. pic.twitter.com/gc9kvzLat9

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news.

La date de naissance a été révélée quelques heures après que le palais royal a annoncé que le duc et la duchesse feraient un voyage officiel en Norvège et en Suède début 2018, à la demande du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth britannique.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕