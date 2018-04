Pink et ses enfants font la couverture du numéro "Beautiful" 2018 de People

Pink a dit qu'elle essayait de créer un environnement neutre de genre pour ses deux enfants. "Absolument. Mais je pense que «neutre de genre» est une étiquette aussi. Et je ne veux aucune étiquette. Je n'aime pas les étiquettes, et je pense qu'une femme ou une fille peut tout accomplilr", a dit la pop star en ajoutant : "Et je pense qu'un garçon peut tout accomplir. Donc j'ai des copains qui jouent dans la boue et des copains qui portent des robes. Tout me va. Chacun son truc. Voilà le genre de maison dans laquelle on vit."

"Quand on est parent, on ne sait jamais si ce qu'on fait marche. C'est une grande leçon d'humilité. Dans ma tête, ce que je dis semble formidable, puis je me retourne et je vois qu'elle n'écoute rien. Je n'ai aucune idée. On verra", a dit Pink, qui croit au fait de montrer de "l'affection" aux enfants régulièrement. "Je crois qu'il faut satisfaire les besoins, et avoir la foi, et je pense qu'il faut faire savoir à ses enfants qu'ils peuvent compter sur nous, et qu'on sera là pour eux", a-t-elle ajouté. "Mes parents ne croyaient pas à ça, et je m'en suis sortie. Je dis toujours à Willow : «Je t'enseignerai les règles pour que tu saches comment et quand les briser.»"

Pink a dit à DeGeneres qu'elle avait "éclaté de rire" quand elle avait appris la nouvelle. "Je me suis tournée vers la personne qui était dans la pièce et j'ai dit : «Tu croyais qu'on ne ferait pas mieux ?»" En plaisantant sur son nouveau statut, elle a ajouté : "Je me sens plus belle [désormais] et j'ai décidé que pour toute la semaine où le magazine est dans les kiosques, personne n'a le droit de me regarder directement dans les yeux."

