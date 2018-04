Katie Holmes partage une nouvelle photo de Suri Cruise à son 12e anniversaire

"Chaque jour, les enfants s'éloignent un peu de vous", a-t-elle dit au magazine. "C'est positif. Ils doivent devenir plus indépendants, mais ça brise le cœur. On veut qu'ils restent avec nous pour toujours, mais ce sont des êtres incroyables, et on doit faire tout ce qu'on peut pour leur donner ce dont ils ont besoin... et puis ils s'en vont. Et ce sera très très triste pour moi."

"À la réalisation, je peux dire que j'ai un créneau de temps, et c'est là qu'on va le faire", a-t-elle dit. "Mon enfant est la personne la plus importante pour moi, et son éducation passe avant mon travail pour l'instant. Il est très important que je sois présente, et qu'elle ait une enfance stable et innocente. J'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais, mais il n'y a rien de mieux au monde que de voir son enfant réussir."

A post shared by Katie Holmes (@katieholmes212) on Apr 18, 2017 at 6:33pm PDT

A post shared by Katie Holmes (@katieholmes212) on Apr 18, 2017 at 6:29pm PDT

"Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de célébrités protègent leurs enfants des tabloïdes. Chez moi, on sait que ce qu'ils impriment n'est pas vrai, donc on n'y prête pas attention", avait-elle dit au magazine. "Il y a des choses plus importantes."

La fascination pour la famille célèbre est indéniable. D'ailleurs, Suri a fait la couverture de Vanity Fair avec Holmes et Tom Cruise quand elle n'avait que quelques mois. Au fil des ans, et suite au divorce très public de Holmes et Cruise, l'attention autour de la famille s'est accrue.

