De nouveaux détails sur l'épisode d'Une famille en or avec les Kardashian

"Alors voilà ce qui s'est passé… elles devaient venir et il ne devait y avoir que Kris, Kim et les filles, Khloé et les filles", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il s'était "passé quelque chose" et que leur grand-mère, MJ , voulait aussi jouer.

"Si vous ne le savez pas encore, Kanye et moi, on est super fans d'Une famille en or", avait écrit Kim à ses abonnés sur les réseaux sociaux à l'époque. "Kanye a dit qu'il avait attendu toute sa vie pour vivre cet instant. Il y a aura les Kardashian-Jenner contre les West."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕