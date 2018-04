Evan Rachel Wood touche enfin le même cachet que ses co-vedettes masculines de Westworld

"On a passé toutes nos séries au peigne fin à titre préventif. D'ailleurs, on vient de finir, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de différences de salaires trop flagrantes ; et, quand il y en avait, si on en trouvait, qu'on rectifie les choses dès maintenant", a déclaré le directeur de la programmation. "C'est une conséquence directe du mouvement Time's Up."

Quand elle a déclaré qu'il y avait "beaucoup d'enjeux politiques dans ce milieu", elle a ajouté "beaucoup de gens essaient aussi de rendre les choses plus équitables et plus justes".

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕