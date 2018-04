Steven Spielberg est le premier réalisateur à passer la barre des 10 milliards de dollars au box-office

C'est de nouveau les adultes contre les enfants dans ce film de science-fiction dystopique, qui a lieu en l'an 2045 et est sorti en 2018. L'aventure commence quand un adolescent orphelin trouve le premier indice d'un jeu caché dans un univers de réalité virtuelle appelé l'OASIS. S'il peut trouver les deux autres avant quiconque — et sans être tué par l'équipe IOI rivale — il gagnera le jeu et contrôlera l'OASIS.

Le drame de la guerre froide, sorti en 2015, raconte l'histoire vraie d'un avocat (Tom Hanks) qui a négocié la libération d'un pilote de l'US Air Force (Austin Stowell) en échange d'un espion soviétique du KGB (Mark Rylance). Le film a reçu six nominations aux Oscars, et Rylance a remporté l'Oscar du Meilleur second rôle.

Le drame du réalisateur de 1985 inspiré du roman d'Alice Walker a fait de Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey des stars et a reçu 11 nominations aux Oscars. Mais il n'a remporté aucune statuette et Spielberg a été ignoré dans la catégorie Meilleur réalisateur.

"Il va nous falloir un plus gros bateau" demeure une des répliques les plus célèbres du cinéma américain. Le thriller de 1975 de Spielberg autour d'un grand requin blanc mangeur d'hommes est devenu à son époque le film ayant le plus rapporté de l'histoire et a marqué le début des blockbusters hollywoodiens.

Dans Spielberg, le documentaire de HBO diffusé l'an dernier, le réalisateur revenait sur son héritage cinématofraphique. "Je ne savais pas si j'allais faire carrière, ni où cela allait me mener. Je savais seulement que ça faisait passer le temps et que ça m'apportait énormément de satisfaction. Dès que je finissais un film, je voulais en démarrer un autre car je me sentais bien quand je faisais un film. Mais quand j'avais trop de temps pour réfléchir, je commençais à entendre toutes ces voix effrayantes", expliquait-il. "Ce n'était pas amusant pour moi d'être entre deux idées ou deux projets."

Sans compter l'inflation, Jurassic Park de 1993 reste le plus grand succès commercial de Spielberg (984 millions de dollars), selon Box Office Mojo . Ses autres succès comprennent Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal sorti en 2008 (787 millions de dollars) et E.T.: L'Extra-Terrestre sorti en 1983 (717 millions de dollars). En comparaison, Peter Jackson est à trois milliards du record de 10 milliards de dollars de Spielberg.

Sorti en salle depuis quatre semaines aux États-Unis, Ready Player One a déjà remporté plus de 126,6 millions de dollars chez l'Oncle Sam, faisant monter la recette mondiale du film à 522,4 millions de dollars. Mais le plus impressionnant, c'est le record que Steven Spielberg vient de décrocher : c'est le premier réalisateur à voir la recette de ses films dépasser les 10 milliards de dollars à travers le monde.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕