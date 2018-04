L'influence de Lady Di et un secret d'Halloween : 5 surprises sur Meghan Markle extraites d'une nouvelle biographie

Il a été dit que la cousine du prince Harry avait essayé de lui faire faire des rencontres, allant jusqu'à lui organiser des rancards avec l'aide de sa belle-sœur, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton . Quand Markle et lui ont commencé à se fréquenter, selon Morton, l'actrice et Eugenie sont devenues amies très vite, "se liant autour de leur amour partagé de l'art, des chiens, et des soupers tardifs de pâtes".

Des années avant de jouer Rachel Zane dans Suits : avocats sur mesure, Markle jouait son propre rôle dans un jeu télévisé populaire, Deal or No Deal. En tant que mannequin valise, les journées de la star commençaient à 5h30 pour la coiffure, le maquillage et les essayages, selon Morton. Comme c'est décrit dans le livre, leurs tenues comprenaient des Spanx et des escalopes de poulet. Quant au salaire, Morton a écrit que les femmes gagnaient en moyenne 800 $ par épisode, et filmaient souvent sept épisodes en une journée, gagnant entre 5 600 $ et 23 000 $ par semaine durant la pleine saison.

Selon Morton, Markle a regardé les funérailles très publiques de la princesse Diana avec ses amis, et selon lui, elle était membre d'un cours de philosophie à son lycée qui a débattu du "paradoxe" de la mort de Diana. Morton a écrit que Meghan était "intriguée par Diana non seulement pour son style, mais aussi pour sa mission humanitaire indépendante. Elle la voyait comme un modèle à suivre". Markle et une amie auraient donc collecté des vêtements et jouets pour en faire don, et son intérêt était si apparent que la mère de son amie a offert à Markle une copie de la biographie de Diana par Morton. Cette partie est surprenante vu que Markle a dit plus tard dans une interview avec la BBC pour ses fiançailles qu'"on ne grandit pas avec la même compréhension de la famille royale" aux États-Unis, et elle a fait remarquer qu'elle ne savait "pas grand-chose" du prince Harry.

