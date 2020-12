Pamela Anderson pose complètement nue avec un danseur dans le magazine King Kong

King Kong : Hugh Hefner vous a surnommé la Marilyn Monroe de votre génération. Qu'en pensez-vous ?

Pamela Anderson : C'est un énorme compliment, d'après moi. Mais je ne suis pas sûre pour ma génération.

King Kong : Quand avez-vous décidé de créer la Fondation Pamela Anderson et espérez-vous qu'elle soit votre héritage ?

Pamela Anderson : J'ai ma fondation depuis longtemps, et c'est une bonne chose. Je suis forte pour mettre en relation les gens, surtout les artistes et la philanthropie. Les artistes n'ont de compte à rendre à personne, ce qui leur permet d'être plus efficaces, de faire des choix plus radicaux et j'arrive très bien à mettre en relation les artistes et les militants qui font un super boulot. Je fais des choix qui ne plaisent peut-être pas, mais je n'aime pas jouer la prudence. On n'a pas le temps pour ça.