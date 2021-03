Le prince Harry condamne les paparazzis qui ont photographié la princesse Diana lorsqu’elle mourait

Harry, qui avait à peine 12 ans à cette époque, évoque ce qu'il retient de l'implication des paparazzis.

"L'une des choses les plus difficiles à admettre, c'est le fait que les personnes qui l'ont poursuivie dans le tunnel sont aussi celles qui ont pris des photos d'elle lorsqu'elle était en train de mourir sur la banquette arrière du véhicule", a-t-il dit dans l'extrait du documentaire. "William et moi le savons. On nous l'a confirmé bon nombre de fois."