Les organisateurs du Festival Fyre attaqués en justice pour 100 millions de dollars

Ce recours collectif entamé au nom de tous ceux qui ont acheté une place pour le festival et des participants du festival ont attaqué Ja Rule et McFarland et affirmé qu'ils savaient "depuis des mois que le festival était dangereusement sous-équipé" et que le traiteur et les logements sur l'île Fyre Cay des Exumas aux Bahamas n'étaient toujours pas en place le mois dernier. Apparemment, les entrepreneurs engagés sur place n'avaient pas été payés et refusaient de travailler.

"Les accusés ont sciemment menti sur les logements et la sécurité du festival, tout en continuant de promouvoir l'événement et de vendre des places", explique la plainte. "Le plus troublant, c'est que M. McFarland et M. Artkins ont commencé à appeler les artistes et célébrités avant le festival pour les prévenir de ne pas faire le déplacement, reconnaissant le fait que le festival était outrageusement sous-équipé et qu'il était dangereux pour quiconque d'y assister."

En tout, les plaignants demandent 100 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'un recours collectif.