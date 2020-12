Paris Jackson fait sa première couverture pour Rolling Stone

"Elle est impatiente de découvrir les opportunités qui s'offrent à elle", précise notre source. "Paris s'intéresse aux métiers de mannequin, d'acteur et de compositeur. Elle va voir quelle forme cela revêt."

Ce mois-ci, Paris a fait une rare apparition sur un tapis rouge lors d'une after-party organisée pour les Golden Globes 2017, posant en compagnie de Sofia Richie, une autre fille de chanteur célèbre. La semaine dernière, E! News a confirmé que Paris s'était rendue dans notre capitale pour son premier shooting en tant que mannequin, en plus de rentrer en contact avec la maison Christian Dior.

Pour la Fashion Week à Paris, la jeune starlette était au premier rang des défilés Givenchy et Dior Homme et en a profité pour faire des selfies avec Bella Hadid et le rappeur A$AP Rocky.