Pamela Anderson pose nue pour Flaunt et évoque sa sextape avec Tommy Lee : découvrez les photos !

Pamela Anderson est encore très sexy !

L'actrice, fervente défenseuse de la cause animale et mère de deux enfants, vient de poser nue pour le numéro spécial CALIFUK (Californie + U.K.) du magazine Flaunt. L'ex-star d'Alerte à Malibu y apparaît dans le plus simple appareil pour une série de photos signées David LaChapelle, et elle en profite pour revenir sur plus de 20 ans à Hollywood avec de bons et de moins bons souvenirs.

La célébrité et la fortune ont leurs avantages, Pamela explique en plaisantant qu'elle se sent "un peu comme la mascotte de Malibu," avant de préciser : "Je me balade et tout d'un coup les gens disent : «La voilà !» Je me balade à la plage ou je suis dans l'eau, et tout le monde me salue de la main comme s'ils me connaissaient."