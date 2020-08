Russell Wilson et Ciara s'extasient l'un sur l'autre dans Rolling Stone : "On a la même vision"

"Je savais que Dieu m'avait amené dans sa vie pour la bénir et pour qu'elle me bénisse et pour bénir tant de gens avec l'impact qu'elle a et que j'ai", a expliqué Wilson dans l'article. "Il nous a consacrés, tous les deux. Il nous appelle à faire quelque chose de miraculeux et spécial."

Wilson a ensuite cité l'épître aux Romains : "Être d'esprit charnel, c'est la mort ; mais connaître la spiritualité, c'est la vie et la paix."

Bien sûr, cela va de paire avec la décision du joueur de football américain d'observer l'abstinence avec Ciara, un moment de lucidité qui lui est venu avant qu'elle ne monte sur scène pour un concert.

"Elle était en tournée", a dit Wilson. "Et je la regardais dans la glace 15 minutes avant qu'elle ne monte sur scène. Dieu a dit : «Tu dois la guider.» Je me suis dit : «Vraiment ? Maintenant ?»" Et à ce moment-là, il a demandé si elle accepterait d'oublier les aspects superflus.