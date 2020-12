Pas de carte de Noël des Kardashian cette année (quoi ?) : découvrez pourquoi !

Mais ne vous inquiétez pas. Ils enverront quand même une carte avec toute la famille.

"Je crois que c'est la première année qu'on ne fait pas notre carte, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à notre fête de Noël, on va mettre un Photomaton et on fera un montage des photos pour envoyer une carte de vœux pour la nouvelle année", a déclaré Kim.

"On va tous se rassembler au début de la fête pour se prendre en photo tous ensemble et faire ça. C'est ce qu'on a trouvé, mais on est un peu tristes, on n'a jamais pu se rassembler tous ensemble. Où sont-ils tous ? Vous savez, celle-là ne veut pas être dessus, celle-là veut être dessus, alors qui sait…"