Brad Pitt fait la une de Details : "J'ai découvert que j'étais pas trop nul comme père"

Heureusement, Pitt a l'habitude de faire de la bécane maintenant, même s'il a eu quelques problèmes au départ. "J'ai commencé à faire de la moto à 7 ans sur la Honda Mini Trail 50 de mon cousin. J'ai essayé de sauter dessus et j'ai embouti la voiture de ma grand-mère", se rappelle-t-il. "Il était vraiment vénère. Ma première moto était une Kawasaki 150 enduro. Je l'ai gagnée à 12 ans à un concours pour avoir vendu le plus de gâteaux aux noix de pecan en faisant du porte à porte après l'école. Je l'ai emboutie quatre semaines plus tard."

Les enfants du clan Jolie-Pitt peuvent le lui rappeler s'ils ont un petit accrochage un jour !