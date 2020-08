Ben Affleck admet compter les cartes au jeu mais nie les "co--eries" de la presse people

"C'est ça, le problème : c'est très dur pour les gens de comprendre — ce serait dur pour moi de comprendre — que les gens peuvent écrire toutes ces c--neries, qui sont presque de la fiction, les répandre et les imprimer. Et vous faites : «M--rde, j'y crois pas ! Ils m'invitent là-bas et après, ils ne me laissent pas jouer. Et après, on raconte que je jouais, ce qui est faux, et après, on dit que mes cheveux étaient tout décoiffés. Quand vont finir ces ignominies ?»"

Pour ce qui est des rumeurs entourant sa famille, c'est une toute autre histoire, et Affleck n'a pas mâché ses mots en niant les rumeurs de divorce en rapport avec ses habitudes supposées de jeu.

"Vous voyez, c'est des inventions des tabloïdes, c'est des c--neries", a-t-il déclaré en répondant à la question de savoir si son épouse "ne supportait plus ça". "Ils mentent complètement. Je peux vous montrer 10 articles de Star et OK! : ces magazines, ça ne les dérange pas de monter ces histoires de toutes pièces. Et vous ne pouvez rien y faire. J'espère seulement que les gens avec un peu de jugeote peuvent voir que ces histoires sont fausses. Et, j'en sais rien, il y a des histoires encore pires..."

Mais l'expérience de Ben avec les médias lui a offert des points de référence pour jouer le charmant, bien qu'un peu suspect, Nick Dunne.

"Je ne voulais pas confier ce personnage à quelqu'un qui ne connaissait pas [la presse people]", a déclaré Fincher au magazine Details. "Personne ne demande à subir tout ça. Si vous montriez aux gens à quel point toute cette attention est ridicule, ils ne voudraient jamais devenir star de ciné. Ils se diraient : «Merci, sans façon.» Quelle est la meilleure arme de Nick Dunne ? Sa meilleure arme, c'est : «Je veux que vous m'appréciiez, alors je vais me servir de mon charme pour vous désarmer dans toutes les situations qui commencent à me mettre mal à l'aise.» Et il faut être un acteur pour comprendre que c'est une pente glissante."