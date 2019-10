Voilà comment c'est d'aller aux Oscars avec Jennifer Lawrence

Les noms célèbres mentionnés sont la meilleure partie de l'article, les voilà en résumé :

Jessica Biel est sympa : "Je décide d'aller aux toilettes avant de m'asseoir. Jessica Biel me tient la porte et me complimente sur ma robe. Aucun humain ne devrait avoir le droit d'avoir un tel visage et un tel corps."

Margot Robbie est peut-être clepto : "J'entre et Margot Robbie du Loup de Wall Street me montre sa bague en diamant taille Kardashian dans la queue des toilettes, et dit : «J'ai le sentiment qu'un type armé devrait me suivre... je pourrais être déjà partie pour le Mexique !»"

Channing Tatum est sympa aussi : "Un type ramasse mon sac qui était tombé de mon siège, et je dis : «Merci... Channing Tatum»..."

Jennifer Garner rit de façon gênée : "...et ma robe s'accroche à Jennifer Garner, et on rit, gênées, et quelqu'un essaie de nous séparer."

Kerry Washington a faim : "La charmante et très enceinte Kerry Washington me demande si elle peut avoir l'encas que j'ai dans mon sac à main."

Glenn Close a un secret : "Glenn Close nous montre son secret des Oscars, un corset fait main et une robe assez longue pour cacher ses chaussures confortables."

Miss J d'America's Next Top Model était là (??? Pourquoi ???) : "Miss J se balade dans la salle, fabuleuse, et je suis une des deux personnes non célèbres sur place."

Penelope Cruz surveille toujours : "Je suis assise là à sourire comme une idiote quand quelqu'un me surprend à la fixer... coucou à Penelope Cruz."

Brad Pitt est musqué : "Après la cérémonie, on va en coulisses où je rencontre Brad et Angelina [Jolie]. Brad Pitt sent super bon, je n'ai jamais rien senti de pareil. On finit par lui demander quel est son parfum, et il nous dit : «Je ne porte pas de parfum, j'imagine que c'est mon musc.»"

Bill Murray veut juste danser : "Je décide de suivre Bill Murray à la fête. À un moment donné, il regarde dans ma direction et me fait un clin d'œil tout en dansant sur "If You Want My Body and You Think I'm Sexy' de Rod Stewart... Un moment que, je le réalise désormais, j'ai attendu toute ma vie."

Rachel Zoe parle avec des mots inventés : "Rachel Zoe me prend le bras et me dit que je suis "maje" (si vous ne connaissez pas son jargon, c'est un diminutif pour majeur et le plus beau compliment qu'on puisse recevoir)."

Harvey Weinstein est Harvey Weinstein: "Harvey Weinstein au bar me serre la mainen disant : «Vous savez qui je suis.»"

Laura finit l'article avec les after-party (elles n'ont pas pu s'amuser à la soirée Vanity Fair, car "tout le monde, qu'ils connaissent ma compagne ou non, a une histoire bizarre qu'ils ressentent le BESOIN de lui raconter, alors qu'ils se mettent devant moi pour me pousser hors du cercle", mais elles se sont bien plus amusées à l'after-after-party" sauf pour quelques gens bizarres") et conclut : "Toute l'expérience était totalement épuisante, incroyable et surréaliste."

"Ce que j'ai retiré de la soirée, c'est le fait que les femmes étaient charmantes", a-t-elle continué. "Les actrices ont tendance à avoir une mauvaise réputation, mais toutes les femmes que j'ai rencontrées étaient charmantes, spirituelles, et se sont présentées à moi, malgré le fait que je ne suis pas célèbre... même Anne Hathaway."