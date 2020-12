Une photo d'Angelina Jolie topless (avec un cheval !) mise aux enchères

Les images en couleur comprennent une photo topless d'Angelina, alors âgée de 25 ans, insouciante et souriante, la tête en arrière et les cheveux dans le vent, qui tient le visage du cheval. On y découvre le tatouage "Billy Bob" qu'elle s'est fait en l'honneur de son mari de l'époque, Billy Bob Thornton.

Une image en noir et blanc d'Angelina et de Brad Pitt, posant comme mari et femme, pour Steven Klein en 2005, et qui a été publiée dans le magazine W avant que le duo ne devienne officiellement un couple, sera également mise en vente et devrait atteindre la somme de 10 000 livres Sterling (environ 12 000 euros).