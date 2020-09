5 films nominés aux Oscars que vous n'avez pas vu et devez voir à tout prix !

1. Démineurs (beaucoup de nominations, notamment Meilleur film)

Pourquoi vous ne l'avez pas vu : C'est un film sur la guerre en Irak, et il faut l'admettre, la plupart de ces films sont de véritables navets. En plus, vos attentes étaient peut-être limitées de la part de la réalisatrice de Point Break extrême limite.

Pourquoi vous devriez le voir : Parce que, en dehors des récompenses, des bonnes critiques et de la campagne de marketing ratée, ce n'est pas un drame guindé qui se prend au sérieux.

En fait, c'est un film d'action d'enfer plein d'explosions, d'éviscérations et de tension insoutenable alors que les bombes sont désamorcées (ou pas) et les snipers arrêtés.

C'est le genre de film qui trouverait sa place dans un marathon télé "Films de mecs qui aiment le cinéma", davantage que dans un cinéma d'art et d'essai. Et n'oubliez pas que la réalisatrice de Point Break extrême limite a aussi fait Aux frontières de l'aube. Celui-ci est encore mieux.

2. The Cove - La Baie de la honte (Meilleur documentaire)

Pourquoi vous ne l'avez pas vu : Un documentaire sur l'importance de sauver les dauphins n'attire pas vraiment les foules.

Pourquoi vous devriez le voir : Oubliez une seconde que vous allez apprendre des choses utiles sur quels fruits de mer ne pas manger. The Cove n'est pas un laïus sermonneur sur le fait que les dauphins sont mignons et intelligents, mais un véritable film de coup monté... comme Ocean's 11, mais pour de vrai.

Une équipe d'experts dans différents domaines organisent une descente dans une baie retirée au Japon, de façon à pouvoir rassembler des preuves importantes de massacres en masse faits en secret.

Si George Clooney était dans une histoire pareille, vous iriez voir, non ? C'est encore mieux, car vous ne savez sans doute pas déjà s'ils ont réussi ou pas (N'allez pas voir sur Google avant, gardez la surprise).

3. Fantastic Mr. Fox (Meilleur film d'animation)

Pourquoi vous ne l'avez pas vu : Parce que l'idée que le réalisateur de films comme A Bord du Darjeeling Limited puisse faire un film en stop-motion divertissant et familial, ce n'était pas évident du tout.

Pourquoi vous devriez le voir : Parce que c'est inspiré du livre pour enfants de Roald Dahl, que la distribution est géniale (Michael Gambon ! Bill Murray ! Meryl Streep !) et que Wes Anderson s'est beaucoup détendu.

Les gosses adorent les comédies bouffonnes ; les adultes apprécient les juxtapositions ironiques de comportements humains et animaux. Et George Clooney s'en donne à cœur joie côté auto-parodie, ce qui bat le George Clooney dans son côté plus suffisant et introspectif (voir In The Air).

4. In the Loop (Meilleure adaptation)

Pourquoi vous ne l'avez pas vu : Le titre banal ne vous dit quasiment rien au sujet du film, et en plus, c'est un spin-off d'une série télé anglaise, In the Thick of It, qui n'est même pas disponible en DVD partout.

Pourquoi vous devriez le voir : Si vous n'êtes pas allergique aux différents accents britanniques, c'est l'une des satires gouvernementales les plus drôles et perspicaces jamais réalisées, et inutile de savoir quoi que ce soit de la série sur laquelle c'est basé.

C'est une étude dynamique et pince-sans-rire de l'idiotie gouvernementale juste avant une guerre (qui n'est pas nommée mais qu'on reconnaît bien), dont certaines blagues vous feront tellement rire que vous aurez besoin de le voir une deuxième fois pour entendre le dialogue que vous aurez raté en étant plié.

En plus, Rahm Emanuel est un enfant de chœur comparé à l'expert écossais et grossier joué par Peter Capaldi.

5. Food Inc. (Meilleur documentaire)

Pourquoi vous ne l'avez pas vu : Parce que quasiment tout documentaire sur l'industrie alimentaire tend à nous convaincre de devenir végétalien, et qui a envie de ça ? La viande et le fromage, c'est trop bon !

Pourquoi vous devriez le voir : Parce que celui-là n'est pas comme ça. Enfin, un regard vraiment impartial et équilibré sur l'industrie alimentaire qui, certes, critique l'élevage industriel pour ses défauts et son utilisation excessive d'antibiotiques, mais qui nous dit aussi qu'on peut manger de la viande si on le fait intelligemment, et qui... loue Walmart ? Allons. Il faut le voir pour le croire.