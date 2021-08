Tous les détails sur la journée à la plage de J.Lo et Ben Affleck avec Matt Damon

D'après notre source, nos amoureux ont bien eu quelques gestes tendres l'un envers l'autre et n'arrêtaient pas d'échanger des sourires. Et fidèle à elle-même, J.Lo était chic sans en faire trop en robe de plage fluide et maillot de bain assorti. Elle avait parachevé son look d'une ceinture beige qui venait cintrer sa taille et de grandes créoles.

Le héros de Triple frontière avait, lui, opté pour une tenue décontractée, en tee-shirt bleu, pantalon noir et baskets. Matt avait opté pour un look similaire à celui de son ami, en tee-shirt blanc et short gris.