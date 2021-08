Katy Perry rappelle "Papa" Orlando Bloom à l'ordre après qu'il poste des photos de leurs vacances

Sur le même sujet : Katy Perry et Miranda Kerr se moquent d’Orlando Bloom en poncho

Katy Perry et Orlando Bloom, tout comme plusieurs autres couples célèbres, prennent plaisir à se taquiner sur les réseaux sociaux.

Après qu'Orlando, 44 ans, a posté une ribambelle d'images sur Instagram le samedi 7 août, de son voyage à Capri, en Italie, sa fiancée a laissé un mot à son attention pour lui souligner qu'il avait commis un grave faux pas. Les stars ont passé une grande partie de l'été à l'étranger. Orlando et Katy ont profité de vacances à Venise en juin, avant de passer le week-end du 4 juillet, la fête nationale américaine, en Turquie.

"When the moon hits your eye like a big pizza pie, That's amore", a écrit Orlando sous ses photos de Capri, reprenant les paroles du titre de Dean Martin "That's Amore". "When the world seems to shine like you've had too much wine, That's amore."

Katy, fidèle à elle-même, a alors écrit : "T'as oublié de m'identifier, Papa."