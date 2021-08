La saison 4 de Stranger Things a enfin une date de sortie

Sur le même sujet : "Stranger Things" : tout ce que l’on sait sur la saison 4

Les choses deviennent de plus en plus étranges à Hawkins.

Après deux longues années, les créateurs de Stranger Things ont enfin annoncé une date de sortie pour la saison 4… mais on va devoir attendre encore un an pour la regarder. Eh oui, la série de science-fiction à succès de Netflix ne fera son retour sur nos écrans qu'en 2022.

Outre une date de sortie officielle, Netflix nous propose aussi un nouveau teaser, et oui, Hopper (David Harbour) est en vie ! Des voitures en feu ? Steve Harrington (Joe Keery) est sous l'eau quelque part, et Onze (Millie Bobby Brown) est emmenée par des hommes qui ressemblent bien à des agents. Naturellement, on a plus de questions que de réponses, mais c'est un peu la routine dans l'univers de Stranger Things.

"À bientôt dans le monde à l'envers", a teasé Netflix dans une légende Instagram. Honnêtement, on angoisse déjà un peu, mais on est plus que prêts à replonger. Après tout, on attend ça depuis longtemps.