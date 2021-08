La fille de Madonna, Lourdes Leon, fait la couverture de Vogue avec Bella Hadid et Kaia Gerber

Sur le même sujet : Anna Wintour s'excuse pour les erreurs "intolérantes" à "Vogue"

C'est le moment de lancer "Vogue", le titre de Madonna, puisque sa fille, Lourdes Leon, fait à nouveau la couverture du magazine du même nom.

La première-née que l'icône de la pop a eue avec son ex Carlos Leon fait la couverture du très attendu numéro de Vogue de septembre 2021, parmi une poignée de mannequins qui, comme l'a formulé le magazine, font "la pluie et le beau temps".

Dans ce qui pourrait bien devenir le numéro emblématique d'une époque, Lourdes a été rejointe par Bella Hadid, Precious Lee, Kaia Gerber, Anok Yai, Ariel Nicholson, Sherry Shi et Yumi Nu, toutes apparaissant dans l'article que Vogue a intitulé "Génération Amérique : les mannequins qui changent une industrie".

Connue sous le petit nom de Lola, la jeune femme de 24 ans y aborde la fausse impression que se fait d'elle le public en tant que fille de l'icône de la pop. "Les gens pensent que je suis une gosse de riche sans talent à qui on a tout donné", a-t-elle déclaré à Vogue, "mais c'est faux." D'après le magazine, elle a payé elle-même ses études à l'université et vit loin des lumières clinquantes d'Hollywood, à Bushwick, une Mecque pour artistes située à Brooklyn.

Si elle vit sa vie selon ses propres termes, Lola et Madonna ont plus en commun que le simple fait d'être mère et fille : toutes deux sont danseuses. "Un de mes professeurs m'a donné une toute nouvelle compréhension du mouvement", a-t-elle expliqué à Vogue. "On utilise son corps pour définir l'espace autour de soi, pour le changer. C'est une forme d'expression très dépouillée."