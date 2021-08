Kourtney Kardashian pose quasiment nue dans sa salle de bain avec Travis Barker

Février 2019 : Kourtney prend le volant

En février 2019, Kourtney et Travis sortent dîner au restaurant Nobu à Malibu avec les enfants de Kourtney et ceux de Travis. Une source confie plus tard à E! News : "C'était un dîner en famille. Ils sont amis depuis des années. Ils vivent dans le même quartier depuis longtemps et ils se voient à l'église et avec leurs enfants. Ils ont déjà passé du temps ensemble à de nombreuses reprises et se réunissent souvent avec leurs enfants pour regarder des films ou pour manger une glace. Ils passent toujours un bon moment ensemble. C'est un type sympa, et leurs enfants s'entendent vraiment très bien. Kourtney invite ses enfants à jouer chez elle, et il fait de même. C'est une vraie amitié."

Kourtney et Travis ont déjà passé du temps ensemble à l'occasion au fil des ans, seuls et avec d'autres membres de leurs familles.