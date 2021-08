Jennifer Lopez, Ben Affleck et toutes les stars en vacances en Italie

Qui d'autre a fait le voyage jusqu'à Capri ces derniers temps ? Les covedettes de Selling Sunset Chrishell Stause et Jason Oppenheim, qui viennent tout juste d'officialiser leur histoire d'amour sur Instagram, après s'être inspirés d'une certaine autre star.

"L'effet JLo", a écrit Chrishell en révélant la grande nouvelle.

Jason a ensuite déclaré à E! News : "Chrishell et moi sommes devenus de très bons amis et puis, ça s'est transformé en une relation incroyable. Je tiens énormément à elle, et nous sommes très heureux ensemble."