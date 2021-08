Rihanna est désormais milliardaire : au cœur de son empire

Sur le même sujet : Rihanna est officiellement milliardaire

Tout le monde s'incline devant Rihanna !

D'après Forbes, la chanteuse et femme d'affaires vaut désormais 1,7 milliard de dollars, ce qui fait d'elle la musicienne la plus riche du monde. En fait, elle est la deuxième artiste féminine la plus riche du monde, derrière Oprah Winfrey. On peut donc dire que RiRi a les poches bien pleines.

Et elle n'a pas que sa musique pour ramasser les billets à la pelle. Forbes a rapporté qu'environ 1,4 milliard de sa fortune provenait de Fenty Beauty, dont elle possède 50 %. Quant aux 300 millions restants ? Eh bien, ils proviennent de sa marque de lingerie, Savage x Fenty, dont on estime la valeur à 270 millions de dollars, et des bénéfices tirés de sa carrière de musicienne et d'actrice (qui n'a pas adoré Ocean's 8 ?).

En 2017, Rihanna et LVMH, chef de file mondial de l'industrie du luxe, ont entrepris de créer un espace plus inclusif au sein de l'industrie de la beauté, en lançant Fenty Beauty, qui vend ses fonds de teint en 50 teintes et se targue d'utiliser des mannequins très divers dans ses publicités.