Jonah Hill dévoile son nouveau tatouage qui promeut la body positivity

Jonah Hill ne rigole pas avec la body positivity, et il a un tatouage pour le prouver.

Dimanche 1er août, le nominé aux Oscars de 37 ans a posté sur sa page Instagram une photo de lui dévoilant son nouveau tatouage dans le dos qui dit : "Body Love" et parodie le logo de la marque d'équipement de sport aquatique Body Glove.

La mère de Jonah, la costumière Sharon Feldstein, a commenté : "Je l'adore, et toi aussi."

En février, l'acteur du Loup de Wall Street, qui a aussi d'autres tatouages, a été photographié par un paparazzi alors qu'il faisait du surf. Il a écrit sur Instagram : "Je ne crois pas avoir retiré mon tee-shirt à la piscine avant d'avoir 35 ans, même devant ma famille et mes amis. Ce serait sans doute arrivé plus tôt si mes complexes d'enfance n'avaient pas été exacerbés par des années de railleries publiques à propos de mon corps de la part de la presse et des interviewers. Alors l'idée qu'un média essaie de se moquer de moi en m'espionnant pendant que je surfe et en imprimant des photos comme celle-ci et que ça ne puisse plus m'atteindre est super. J'ai 37 ans et je m'aime et m'accepte enfin."