Ryan Reynolds et Blake Lively fêtent leur "premier rendez-vous" 10 ans plus tard

Ryan Reynolds et Blake Lively continuent de rendre tout le monde vert de jalousie en se remémorant les débuts de leur adorable idylle.

Samedi 31 juillet, les deux stars ont posté des photos dans leurs stories Instagram pour marquer la décennie qui s'est écoulée depuis leur premier rendez-vous en juillet 2011, au restaurant O Ya sushi, à Boston. L'heureux couple, qui s'est uni en septembre 2012, a recréé le rencard 10 ans plus tard en allant dîner au même endroit, mais avec une différence notable.

"10 ans plus tard", a écrit Blake, 33 ans. "On sort toujours pour notre « premier rendez-vous ». Mais avec des chaussures bien plus confortables." La photo montrait l'ancienne héroïne de Gossip Girl en robe à pois blanche, tandis que Ryan, 44 ans, portait une chemise bleu marine et un pantalon de couleur foncée.

Blake a aussi partagé une photo de Ryan devant le restaurant et a écrit : "Sans cet endroit, on ne serait pas ensemble. Sans rire. Aucun restaurant ne compte plus à nos yeux."