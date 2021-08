Kit Harington donne de rares détails sur le fait d’être parent avec Rose Leslie

L'acteur de Modern Love a expliqué que Rose et lui étaient plus proches que jamais grâce à cette expérience.

"Chaque jour, je me réveille et je m'occupe de ce petit être humain et désormais, on fait partie d'une même unité", a-t-il partagé. "Ce qui me surprend le plus dans la paternité, c'est qu'on fait partie d'une unité tous les trois. Et il faut trouver une nouvelle dynamique."

La star a ajouté : "Je trouve qu'à mesure qu'il change et grandit chaque jour, ça me change également. C'est vraiment magnifique."