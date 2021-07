La ferme de famille de Jared Padalecki au Texas est plus que surnaturelle : visitez-la !

Sur le même sujet : Découvrez la maison chic et moderne de Chrishell Stause

On dit que tout est plus grand au Texas — mais pour ce qui est de la maison de Jared Padalecki — l'acteur préfère la qualité à la quantité.

L'ancien héros de Supernatural, ainsi que son épouse, Genevieve Padalecki, ont récemment offert à Architectural Digest une visite de leur sublime ferme de famille à Austin, au Texas, et la résidence rustique mérite le détour.

La propriété, qui a été achetée en 2012, a subi d'importantes rénovations afin de créer ce qui est devenu leur espace de vie idéal. Avec l'aide de la décoratrice d'intérieur Virginia Davidson, le couple s'est efforcé de créer un espace chaleureux sur plusieurs niveaux pour leur famille, qui comprend trois enfants : Thomas, 9 ans, Shepherd, 7 ans, et Odette, 4 ans. Non seulement cet espace est très accueillant pour la famille, mais il est aussi ouvert pour accueillir leurs autres résidents, parmi lesquels leurs chiens, des poules, des poneys (oui !) et même des abeilles.

"On a fait beaucoup de travaux dans notre maison", a expliqué Genevieve durant la visite vidéo Open Door de leur maison. "Et si vous voulez mettre votre mariage à l'épreuve, c'est la chose à faire, parce que ça a été compliqué", a-t-elle plaisanté. "Mais on a survécu et on a confronté nos idées, ce qui était très amusant."